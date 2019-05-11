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11 Травень 2019, Київ 17:34
Новини | Суспільство

Розсекречено майже 350 ексклюзивних матеріалів про діяльність УНР

Серед документів є дипломатичні і фінансові папери, накази, резолюції, відозви, статути, листи та фотографії

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Галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки України розсекретив майже 350 архівних документів про діяльність Української Народної Республіки.

Окрім оригіналів та копій документів УНР того часу, серед розсекречених документів є дипломатичні і фінансові папери, накази, резолюції, відозви, статути, листи та фотографії.

Ці матеріали розповідають про нормативно-правову діяльність УНР, дипломатичні зусилля її уряду на міжнародній арені, тогочасних лідерів українських державних утворень, діяльність еміграційного уряду УНР, заходи з відновлення козацтва в Україні.

Також низка документів стосується вбивства Симона Петлюри.

«Документи іноземного та контррозвідувального відділів державного політичного управління УРСР 1919–1936 років взято з архівних справ, що перебувають на зберіганні в Галузевому державному архіві СЗРУ і дотепер були малодоступні для широкого загалу», – зазначають у відомстві.

Наприкінці лютого Центр досліджень визвольного руху оприлюднив понад 300 документів про репресованих міністрів Української революції 1917–20 років.

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