Розсекречено майже 350 ексклюзивних матеріалів про діяльність УНР

Галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки України розсекретив майже 350 архівних документів про діяльність Української Народної Республіки.

Окрім оригіналів та копій документів УНР того часу, серед розсекречених документів є дипломатичні і фінансові папери, накази, резолюції, відозви, статути, листи та фотографії.

Ці матеріали розповідають про нормативно-правову діяльність УНР, дипломатичні зусилля її уряду на міжнародній арені, тогочасних лідерів українських державних утворень, діяльність еміграційного уряду УНР, заходи з відновлення козацтва в Україні.

Також низка документів стосується вбивства Симона Петлюри.

«Документи іноземного та контррозвідувального відділів державного політичного управління УРСР 1919–1936 років взято з архівних справ, що перебувають на зберіганні в Галузевому державному архіві СЗРУ і дотепер були малодоступні для широкого загалу», – зазначають у відомстві.

Наприкінці лютого Центр досліджень визвольного руху оприлюднив понад 300 документів про репресованих міністрів Української революції 1917–20 років.