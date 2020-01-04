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04 січня 2020, Київ 21:31
Новини | Міжнародні

Президент Сербії скасував свій візит до Чорногорії на тлі суперечки навколо релігійного закону

Вучич планував відвідати сербські церкви в Чорногорії на Різдво

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Президент Сербії Александар Вучич скасував свій візит до Чорногорії на тлі суперечки навколо нового чорногорського закону про свободу віросповідання.

«Я вирішив не їхати, це було узгодженого із [Сербським патріархом] Іринеєм… Ми поважаємо їхню незалжність», – сказав Вучич.

Він планував відвідати сербські церкви в Чорногорії на Різдво за юліанським календарем, яке святкують 7 січня. Чорногорські посадовці заявили, що його візит загострить відносини між двома країнами.

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У грудні 2019 року чорногорський парламент ухвалив закон, за яким релігійні організації мають довести право власності на майно, якими вони заволоділи до 1918 року, коли здебільшого православна Чорногорія була об'єднана з Королівством Сербів, Хорватів і Словенців.

Сербія стверджує, що новий закон призведе до конфіскації майна Сербської православної церкви у Чорногорії. Подґоріца заперечує звинувачення.

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