Сербська поліція розслідує справу про прослуховування президента Вучича

Міністерство внутрішніх справ Сербії сформувало окрему робочу групу, яка розслідує подробиці в справі можливого прослуховування президента Александра Вучича, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Вучич нещодавно заявив, що в нього є докладні дані про прослуховування його розмов із членами сімʼї та іншими особами. Голова держави відмовився подати подробиці.

Белградська преса пише, що на даний час поліція допитала щонайменше 50 осіб, нинішніх і колишніх працівників поліції й МВС, яких підозрюють в причетності до незаконних дій. Серед них – і колишній державний секретар у міністерстві Діана Хркалович, котру в травні минулого року без пояснення звільнили з посади.

Хркалович була близькою співробітницею колишнього міністра внутрішніх справ Небойши Стефановича, який минулого року став міністром оборони.

МВС уточнює, що дані зібрані слідством були направлені до Спеціальної прокуратури в справах організованої злочинності.