На парламентських виборах у Сербії перемогла партія влади, опозиція бойкотувала голосування

На парламентських виборах у Сербії найбільше голосів втретє поспіль здобула Прогресивна партія, котру очолює глава держави Александар Вучич. Згідно з попередніми результатами, вона здобула 63 відсотки голосів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Партія влади в новому скликанні парламенту матиме 180 з-поміж 250 депутатів.

До парламенту увійшла й Соціалістична партія та партії угорської, албанської й боснійської національних меншин.

Три найбільші опозиційні партії бойкотували голосування. Вони заявляли, що немає умов для вільного волевиявлення громадян, оскільки партія влади контролює більшість засобів масової інформації.

На виборчі дільниці вийшли приблизно 50 відсотків з-поміж 6,5 мільйона виборців. Вибори спершу були призначені на 26 квітня, однак їх відклали через епідемію COVID-19.

Владна коаліція на початку цього року знизила ценз з 5 до трьох відсотків, щоби таким чином необхідну кількість голосів набрали малі партії.

Виборці голосували із захисними масками, на дільницях всім дезінфікували руки.

Три дні перед виборами в Белграді перебував російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, котрий заявив, що Москва повністю підтримує політику президента Вучича і його партію.