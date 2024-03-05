Politico: західна розвідка повідомила, що Росія використовує сербського агента для проникнення в органи ЄС

Російська розвідка використовує сербського агента для проникнення в інституції ЄС і поширення прокремлівських тез про вторгнення Росії в Україну, йдеться в брифінгу західних розвідок, з яким ознайомилося видання Politico.



За цими даними, у жовтні 2023 року громадянин Сербії Новіца Антич – активний «агент впливу», який, згідно з документами, свідомо тісно співпрацював з російськими спецслужбами – зустрічався з європейськими чиновниками в Брюсселі, зокрема, з членами Європейського парламенту.



Згідно з прес-релізом і фотографією, що є в розпорядженні Politico, серед цих депутатів були німецький депутатка від «зелених» Віола фон Крамон-Таубадель, депутатка від італійських соціалістів і демократів Алессандра Моретті та представник словацької консервативної групи Європейської народної партії Владімір Білчик. У брифінгу розвідки немає нічого, що свідчило б про те, що Моретті, Більчик і фон Крамон-Таубадель знали про зв’язки Антича з ФСБ, коли вони зустрічалися з ним. Вони не відповіли на запит Politico про коментарі.



Антич, голова Сербської військової профспілки, також зустрівся з представниками профспілок EUROMIL і EPSU, які представляють військовослужбовців збройних сил і працівників державних служб в Євросоюзі.



Згідно з брифінгом західної розвідки, Антич є активним «агентом впливу» Федеральної служби безпеки Росії.



За даними видання, Антич тісно співпрацює зі співробітником ФСБ В’ячеславом Калініним, громадянином Росії та головним редактором Veteran News, медіа-сайту, що спеціалізується на новинах для ветеранів збройних сил. На цьому сайті зазначено, що Veteran News є «інформаційним партнером» ФСБ і Міністерства оборони Росії, а також інших силових відомств Росії. Калінін не відповів на запит Politico про коментар.



Західна розвідки зазначається, що Калінін вербував і інших людей, не уточнюючи, скільки і в яких країнах.



Новина про те, що Антич проводив зустрічі в Європейському парламенті, підкреслює вразливість цього органу перед операціями впливу, що підтримуються РФ.