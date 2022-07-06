У сербському місті напередодні міжнародного фестивалю зʼявилося кілька тисяч написів з літерою Z

У Сербії у місті Новий Сад напередодні міжнародного фестивалю ЕХІТ зʼявилися кілька тисяч написів з літерою Z – символом російської агресії проти України, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Символ російської агресії розписаний на мосту, що веде до фортеці, на території якої проходить фестиваль, на набережній Дунаю, на будинку дитсадку й приватних будинках, навіть на контейнерах для відходів.

Місцева влада й поліція відмовляються коментувати появу цих написів.

На фестивалі мали виступити переможці Євробачення 2022 – український гурт Kalush Orchestra. Організатори 6 липня без додаткових пояснень повідомили, що цього виступу не буде.

7-11 липня за участю десятків співаків й груп з 20 країн проходитиме традиційний міжнародний фестиваль ЕХІТ.

Фестиваль ЕХІТ вперше організували 2000 року на знак протесту проти режиму колишнього президента Сербії Слободана Мілошевича. Згодом він став міжнародним, в ньому брали участь численні європейські естрадні зірки.

Літери Z та V зʼявилися в лютому 2022 року на російській військовій техніці, яка бере участь у війні проти України. Згодом російська влада та пропаганда почали використовувати ці літери для демонстрації підтримки вторгнення.