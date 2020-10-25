У Сербії через чотири місяці після виборів оприлюднили імена нових міністрів

Премʼєр-міністр Сербії Ана Брнабич, яка займала цю посаду й протягом минулих чотирьох років, оприлюднила імена нових міністрів. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, це відбулося через чотири місяці після виборів, які пройшли в країні 21 червня. Абсолютну більшість депутатських місць здобула правоцентристська Сербська прогресивна партія (СПП), яку очолює глава держави Александар Вучич.

Вперше після розвалу Югославії й відновлення незалежності Сербії в парламенті немає жодного представника опозиції, оскільки деякі опозиційні партії бойкотували вибори, інші не подолали 3-відсодковий барʼєр. Своїх представників мають мадярська та босняцька нацменшини, також Соціалістична партія, що й дотепер була представлена в уряді. Лідера соціалістів Івіцу Дачича, який був міністром закордонних справ, обрали спікером парламенту.

Імена нових членів уряду Брнабич оприлюднила не в парламенті, як це практикували раніше, а на сесії Головного комітету владної партії. Вона не пояснила чому з формуванням уряду зволікали понад 100 днів. В новому уряді будуть 23 міністри, в тому числі 11 жінок. Брнабич зазначила, що в складі кабінету буде шість позапартійних політичних діячів. Однак, всі вони є прихильниками СПП й глави держави.

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Міністром закордонних справ стане Нікола Селакович, який досі був генеральним секретарем президента Вучича. Міністр внутрішніх справ Небойша Стефанович очолить Міноборони, а міністром внутрішніх справ стане Александар Вулин, котрий досі був міністром оборони. Відтак всі ключові посади займатимуть найближчі співробітники президента Сербії.

Новий уряд формально мають обрати на сесії парламенту наступного тижня.