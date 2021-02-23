В Україні відбуваються акції на підтримку Стерненка

В українських містах відбуваються акції на підтримку засудженого одеського активіста Сергія Стерненка.

У Києві біля Офісу президента зібралися близько 500 учасників акції, однак люди продовжують підходити, передає кореспондент Радіо Свобода.

На площі Ринок у Львові зібралися кілька сотень людей без жодної партійної символіки.

За словами львівської кореспондентки Радіо Свобода, люди принесли зі собою плакати з написами «Стерненку – волю», «Хто наступний», «Правова держава is who», «Прийшла весна – не тих саджають», «Була б людина, а справа знайдеться». Учасники акції скандували: «Стерненку – волю».

У Житомирі під час акції сталися сутички. Поліція повідомила про двох затриманих.

Акції відбуваються і в інших міста, зокрема Запоріжжі та Вінниці.

23 лютого Приморський суд Одеси визнав громадського активіста Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили загалом до семи років ув’язнення і трьох місяців та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої. Він відкидає звинувачення та планує оскаржити вирок.