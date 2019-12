Авторка саундтреку до серіалу «Друзі» померла у віці 72 років

Американська режисерка та авторка пісень Аллі Вілліс померла у віці 72 років.

Її рідні повідомили, що жінка мала раптовий серцевий напад.

Вілліс стала співавторкою треку «I’ll Be There for You», яку виконав гурт The Rembrandts у 1995 році. Саме ця пісня стала головним саундтреком американського серіалу «Друзі», який виходив на екрани у 1994-2004 роках. У 1995-му «I’ll Be There for You» була номінована на «Еммі».

Вілліс отримала два «Греммі» за мюзикл «The Color Purple» («Пурпуровий колір») та однойменний саундрек до фільму «Beverly Hills Cop» («Поліцейський із Беверлі-Гіллз»).