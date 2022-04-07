Мінцифри працює над наданням доступу українцям до міжнародних цифрових сервісів

Міністерство цифрової трансформації повідомило про роботу над наданням досутупу українцям до міжнародних цифрових сервісів.

«Маркетплейс Etsy, на якому можна купити чи продати унікальні товари, та міжнародна платіжна система з високою швидкістю обробки платежів Stripe – одні з них. Ми вже створили петиції, щоб обидві компанії запустили свій сервіс для українців, та продовжуємо перемовини з їхнім керівництвом», – повідомили у відомстві.

За даними Мінцифри, з командою Stripe працює наразі НБУ та Visa, а «Etsy вже готова розглядати можливість відкриття платформи для українців».

Терміни надання такого доступу українцям поки невідомі.

Військове вторгнення РФ в Україну змусило понад 4 мільйони українців виїхати за межі країни. Раніше в уряді заявили, що за кожного працевлаштованого переселенця держава сплачуватиме 6500 гривень, ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці людей, які вимушено покинули свої домівки.