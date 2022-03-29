Мінцифри нагадує: подати заявку на отримання 6,5 тисяч допомоги можна до кінця березня

Міністерство цифрової трансформації закликає українців поквапитися з заявками на отримання грошової допомоги у 6,5 тисяч гривень за програмою «єПідтримка».

«Нагадуємо, що подати заявку, щоб отримати 6500 грн, ви можете до 31 березня включно. «єПідтримка» надходитиме доти, доки всі не отримають кошти», – зазначають у Мінцифри.

У відомстві додають, що від початку запуску послуги запит на отримання «єПідтримки» надіслали вже 4,4 мільйона українців, а 3,3 мільйона з них вже отримали відшкодування.

Загалом станом на 29 березня за програмою «єПідтримка» Україна виплатила населенню 22 мільярда гривень.

Отримати компенсацію через «єПідтримку» можуть наймані працівники, за яких сплачується єдиний соціальний внесок, та фізичні особи-підприємці усіх груп із населених пунктів, де активно ведуться бойові дії.

Кошти можна витрачати без обмежень, а також знімати в банкоматах або перераховувати на інші картки.

Оформити заявку на отримання відшкодування можна через мобільний застосунок «Дія».