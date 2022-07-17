У Севастополі заправляється паливом великий десантний корабель

У Севастополі біля пірсу №23 у Графській бухті пришвартовано великий десантний корабель проєкту 775М, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

У Графській бухті, яку ще називають Нафтовою гаванню, розташовується паливна база Чорноморського флоту Росії.

У складі Чорноморського флоту лише один корабель проєкту 775М – це БДК «Азов» (бортовий номер 151), але він, як повідомлялося раніше, тривалий час перебуває в ремонті.

Також у складі корабельного угрупування, яке зайшло до Чорного моря на початку лютого для участі в «навчаннях», є шість БДК з Північного та Балтійського флотів. З них лише великий десантний корабель «Королев» (бортовий номер 130) – проєкту 775М.

З початку повномасштабного військового вторгнення армії Росії до України бортові номери всіх кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.