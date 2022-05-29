У Севастополі на ремонті стоять одразу три російські великі десантні кораблі – фото

У анексованому Росією Севастополі в 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту Росії стоять на ремонті три великі десантні кораблі проекту 775. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.



На західному березі Кілен-бухти, в якій розташований судноремонтний завод, пришвартовані три ВДК: один без бортового номера біля входу в бухту, другий – також без номера – у середині та корабель «Азов» (бортовий номер 151) біля краю бухти.



У складі Чорноморського флоту є чотири великі десантні кораблі проекту 775: «Цезар Куніков» (бортовий номер 158), «Новочеркаськ» (142), «Ямал» (156) та «Азов» (151).



Водночас у Графській бухті стоять ще два великі десантні кораблі проекту 775. Таким чином, загальна кількість ВДК цього проекту в бухтах Севастополя – п'ять.



На Чорноморському флоті є три ВДК проекту 775/II та ВДК «Азов» проекту 775/III. На ремонті в Кілен-бухті стоять два ВДК проекту 775/III.



У складі ВМФ Росії є три великі десантні кораблі проекту 775/III: ВДК «Азов» на Чорноморському флоті, БДК «Пересвіт» на Тихоокеанському флоті та ВДК «Корольов» на Балтійському флоті.



Імовірно, ще один великий десантний корабель було перекинуто до Чорного моря з Балтійського флоту до початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну.



Раніше Крим.Реалії повідомляли, що на ремонт у Севастополі став ВДК «Новочеркаськ» (бортовий номер 142), пошкоджений у Бердянську під час удару української ракети по ВДК «Саратов».

Великий десантний корабель «Ямал» перебував на ремонті з січня 2018 року, але на початку травня залишив судноремонтний завод.



ВДК «Цезар Куніков», також раніше пошкоджений у Бердянську, 14 травня вийшов із заводу після ремонту та фарбування.