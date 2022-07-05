На базу до окупованого Севастополя повернулися обидві плавучі майстерні Чорноморського флоту Росії

На базу до окупованого Севастополя 5 липня повернулися обидві плавучі майстерні зі складу 205-го загону управління допоміжного флоту Чорноморського флоту Росії. Про це повідомляють кореспонденти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Так, близько 09:30 ранку до Севастопольської бухти зайшло судно ПМ-138 і за 20 хвилин за допомогою буксирів пришвартувалося біля причалу в Сухарній бухті. Близько полудня судно ПМ-56 за допомогою буксирів пришвартувалося біля Мінної стінки у Південній бухті.

У складі Чорноморського флоту є дві плавучі майстерні проєкту 304, побудовані на верфях у польському Щецині. Введені в дію: ПМ-138 – у 1969 році, ПМ-56 – у 1973 році.

Офіційних повідомлень, які завдання виконували плавучі майстерні поза Севастополем, не було.