У Севастополі стало на ремонт рятувальне судно Чорноморського флоту Росії – фото

У Севастополі в окупованому Криму в розташований у Кілен-бухті 13-ий судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії стало на ремонт рятувальне судно «Эпрон» проєкту 527М. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Судно стоїть біля причалу на вході в бухту на її південному березі.

Судно «Эпрон» збудоване в 1959 році, до складу обладнання включено водолазний дзвін ВК для глибин до 800 метрів, водолазний дзвін СК-64 для глибин до 500 метрів, робочу камеру РК-680 для глибин до 450 метрів, камера спостереження НК для глибин до 300 метрів, комплекс барокамер, комплекс нормоборичних жорстких скафандрів Hardsuit 1200, телекерований безлюдний підводний апарат «Тайгер», глибоководний безпілотник «Пантера Плюс».

Судно входить до складу 145 загону рятувальних суден. Екіпаж судна «Эпрон» – 135 осіб.

Також на ремонті продовжують стояти два великі десантні кораблі. ВДК «Азов» (бортовий номер 150) проєкту 775М стоїть біля краю бухти, він тривалий час проходить ремонт, про що повідомляли Крим.Реалії. На цьому ж південному березі бухти пришвартовано великий десантний корабель проєкту 775. Він став на ремонт на початку липня.

З початку повномасштабного воєнного вторгнення армії Росії в Україну бортові номери всіх кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

Крім цього, в ремонті на заводі стоять ракетний катер проєкту 1241 «Молния-1» та «Муромец» (бортовий номер 064) – малий протичовновий корабель проєкту 1124М «Альбатрос-М».

Триває ремонт підводного човна «Алроса» проекта 877В «Палтус». Після початку ходових випробувань субмарина знову повернулася на завод, про що повідомляли Крим.Реалії.