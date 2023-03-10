Засуджений у Севастополі «майданівець» Микола Шиптур вийшов на волю – активісти

«Майданівець» Микола Шиптур, якого підконтрольний Росії Гагарінський районний суд Севастополя засудив до дев’яти років колонії суворого режиму, вийшов на волю, повідомив 10 березня Кримськотатрський ресурсний центр із посиланням на «Об’єднання родичів політв’язнів Кремля».

«Після звільнення Шиптура забрали працівники Федеральної міграційної служби Росії. Тепер із ним немає зв’язку», – сказано у повідомленні.

Активіста Євромайдану, жителя Івано-Франківська Миколу Шиптура затримали в Севастополі у березні 2014 року. Він приїхав до Криму разом з іншими активістами для участі в акції до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

1 травня 2015 року в Севастополі підконтрольний Росії Гагарінський районний суд виніс вирок у кримінальній справі стосовно Миколи Шиптура, його визнали винним у замаху на представника «Самооборони Криму» в березні 2014 року.

Директор Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини Михайло Тарахкало зазначав раніше, що справа Шиптура перебуває у Європейському суді з прав людини.