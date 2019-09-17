Засуджений до 9 років у Криму «майданівець» сподівається на обмін – рідні

Засуджений до 9 років позбавлення волі українець Микола Шиптур, якого утримують у виправній колонії №1 у Сімферополі, сподівається потрапити в списки на новий обмін між Україною і Росією. Про це 17 вересня проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії розповіла його дружина Юлія.

«Почав сподіватися на обмін. Раніше говорив, що це неможливо. На перший етап обміну був впевнений на 100%, що не потрапить у списки, а потраплять «най-най». Тепер дуже сподівається, що потрапить на наступний обмін», – розповіла Юлія Шиптур.

За її словами, через тривале перебування в ув'язненні і погане харчування у Миколи Шиптура погіршується стан здоров'я.

7 вересня в рамках обміну в Україну повернулися 35 утримуваних росіянами українців, у тому числі 24 військовополонених моряків. До Росії передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

9 березня 2014 року представники «самооборони» в Севастополі затримали «майданівця» Миколу Шиптура – нібито за замах на вбивство. У травні 2015 року підконтрольний Кремлю суд у Севастополі засудив його до 10 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. Після апеляції термін ув'язнення зменшили до 9 років.

МЗС України включив Миколу Шиптура в список українських громадян, яких російська влада незаконно утримує в Криму. Його ім'я також значиться в зверненні Верховної Ради України до парламентів іноземних держав із вимогою засудити репресії Росії щодо українських політичних в'язнів.