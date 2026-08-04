В окупованому Криму військовий влаштував стрілянину, є загиблі та поранені

В окупованому Росією Криму під Севастополем військовий відкрив вогонь по товаришам по службі та місцевим жителям, є загиблі. Про це повідомив голова окупаційної влади міста Михайло Развожаєв.

За його даними, внаслідок інциденту в селі Хмельницьке під Севастополем один військовий РФ загинув, ще один отримав поранення. Після цього нападник поранив ще трьох людей і вбив трьох мирних жителів – двох чоловіків 71 року та 59 років та жінку 64 років.

Як заявив Развожаєв, наразі військового затримано.



