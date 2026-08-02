Війна наздогнала окупований Крим: «Всі біжать, роз’їжджаються, всі бояться обстрілів»

Як виживати без електрики, води і зв'язку? Це в останні тижні – найпопулярніша тема в соцмережах у мешканців окупованого Росією Криму. Через українські удари по півострову в Криму не вистачає бензину і регулярно відключають світло, а разом з ним – подачу води. Про ситуація, яка скалася у Криму інформує телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее Время», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

У «Крименерго» повідомили, що регулярні відключення світла відбуваються на всій території півострова, підкресливши, що «точні погодинні графіки по районах електричних мереж в даний час відсутні». Заряджати мобільні телефони та інші гаджети кримчани і відпочиваючі ходять у великі крамниці: у них є генератори.

«Йде шоста доба як ми без електрики, без води і практично без зв'язку. Ми намагаємося не сумувати, але в першу чергу, звичайно ж, потрібно було вирішувати питання з продуктами», – пишуть мешканці півострова в соцмережах.

У Силах безпілотних систем (СБС) ЗСУ заявили, що тільки за вівторок і середу (28 і 29 липня) уразили шість енерговузлів на території окупованого Криму. Призначений Кремлем губернатор Севастополя Михайло Развожаєв про це не пише, але агітує мешканців Криму вступати до лав мобільних вогневих груп.

Кримчани зі свого боку масово скаржаться на бездіяльність окупаційної влади. Та, за їхніми словами, доповідає в Москву про вирішення проблем зі світлом і бензином, але в реальності проблеми залишаються.

«Обстановка в Криму не дуже. В Ялті не було електрики. Зараз все це полагодили, але з перебоями все одно вимикають світло. Що нам робити я взагалі не уявляю. Всі біжать, всі їдуть, всі роз'їжджаються, всі бояться обстрілів . Розглядаємо в Сочі, але я так не хочу в ці *** Сочі, фу, ***, не можу!» – розповідає ще одна мешканка окупованого Криму.

Заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистиков в інтерв'ю українському виданню New Voice розповів, що півострів покидають як туристи і росіяни, які приїхали туди після окупації, так і бізнес, але виїхати з півострова не просто .

Паливна криза триває: через перебої з бензином на деяких заправках перестали вказувати ціни. Як пише телеграм-канал «Кримський вітер», на табло пишуть «в наявності» або просто «є».

«Таку набережну я ще не бачив, – каже один із мешканців Ялти, показуючи набережну в повній темряві. – Тільки велосипеди світять. Так, хлопці, привіт з Ялти! Давайте, хай буде мир, вже вистачить воювати ».

«У Крым прийшла війна»

«Ситуацію в Криму можна описати однією [фразою] – у Крим прийшла війна», – сказав у прямому ефірі «Настоящего времени» член уряду Автономної Республіки Крим в 2010–14 роках Олександр Лієв. – Вона давно повинна була туди прийти, ще в 2022 році».

«Цілком логічний стан справ під час війни, коли немає електроенергії, коли є перебої з продовольством, – описує він стан справ на півострові. – В Криму цього не було довгий час, і склалося відчуття, що війна відбувається десь «там», десь далеко. А тепер вона прийшла прямо в Крим».

«За два місяці активних дій безпілотних систем ЗСУ в 12 районах Криму зараз є перебої зі світлом, електроенергії немає, в деяких регіонах – по 12–15 днів , – наголошує Лієв. – І це в липні дуже складне випробування. Тому що коли немає світла, немає води, а в липні це дуже актуальне питання: починаються кишкові інфекції, якщо немає водоочищення. Звичайно, все це відбивається на якості життя кримчан».

«Але потрібно розуміти, чому це відбувається. Потрібно розуміти, що це ціна за те, що на окупованому півострові розгорнули свої плацдарми вороги , які намагаються знищити нашу країну», – каже представник України.

За словами Олександра Лієва, туристична сфера в Криму як галузь «померла в 2014 році: «До цього ми запускали нові рейси з Франкфурта, Риги, зі Стамбулу було три рейси в день, з Азербайджану, з Баку та інших міст. Із 2014 року в Криму залишився монопотік – це тільки росіяни», – розповідає він.

«До окупації росіян в Крим в'їжджало близько мільйона осіб. Оце цей мільйон і залишився. І цей мільйон не дає рентабельності кримському туристичному бізнесу. Тому кримська галузь туризму як бізнесу з 2014 року перестала існувати , – каже Лієв. – Залишилися приватні домоволодіння і деякі відомчі санаторії, які анексували російські відомства. В цьому році в Криму туризму немає взагалі».



