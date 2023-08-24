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Окупаційна влада Криму пояснила вечірні звуки вибухів у Севастополі «навчальними стрільбами»

«У місті все спокійно», каже Развожаєв

Підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що звуки вибухів у місті ввечері 24 серпня пов’язані з навчаннями військових.

«Гучні звуки у Севастополі – це військові проводять навчальні стрільби на полігоні в Козачій бухті, у тому числі з ручних гранатометів. Залежно від напряму вітру звук може бути чутно у різних районах міста. Орієнтовно тренування триватиме до 23:00. У місті все спокійно», – написав він у Telegram.

Раніше сьогодні ввечері користувачі у мережі публікували фото з яскравими спалахами у небі в районі окупованого Севастополя.

Починаючи з серпня 2022 року в Криму, і зокрема в Севастополі, майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ.

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