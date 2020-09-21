У Криму екстрено госпіталізували з пневмонією фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» – адвокат

Фігурант третьої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Осман Сейтумеров через пневмонію в екстреному порядку 20 вересня був госпіталізований у медсанчастину слідчого ізолятора, повідомила об’єднанню «Кримська солідарність» адвокатка Еміне Авамілєва.

За її інформацією, заарештованому активісту стало зле під час слідчих дій, що проходили в управлінні ФСБ у Сімферополі. Туди, як розповіла адвокатка, Сейтумерова доставили з СІЗО, попри температуру й очевидні ознаки ускладненого захворювання.

«Обурює той факт, що співробітники СІЗО, не вимірюючи температуру, не реагуючи на скарги арештантів СІЗО належним чином, вивозять людей за його межі. У Сейтумерова Османа вчора зранку була висока температура, він скаржився на нездужання, погане самопочуття. В управлінні ФСБ йому стало зле. Після багаторазових звернень старшого брата Османа – Сейтумера Сейтумерова слідчий змушений був викликати швидку допомогу, швидка допомога констатувала у нього температуру 38.2. Зробили, цілком ймовірно, жарознижувальний, знеболювлаьний укол. І в підсумку відправили його разом зі слідчим назад у СІЗО. Там вирішили розмістити мого довірителя в медсанчастині на кілька днів», – повідомила Авамілєва.

За її даними, співробітник швидкої допомоги діагностував у Сейтумерова нижньодольову правосторонню пневмонію. Адвокатка також зазначила, що «заарештованому активісту надається мінімальна медична допомога, а також передано перелік ліків, які завтра необхідно надати в медсанчастину СІЗО».

«Захист має намір звертатися до прокуратури, прокурора з нагляду і, звичайно ж, у Роспотребнадзор з приводу надання медичної допомоги тим особам, яких тримають у СІЗО», – повідомила адвокатка.

11 березня в будинках кримських татар розпочалася низка слідчих заходів, ініційованих співробітниками ФСБ Росії. Провели сім обшуків, затримано 5 осіб: Енвер Мустафаєв, Сейтумер Сейтумеров (історик – ред.), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Їх відвезли у відділок ФСБ.

Усім затриманим інкримінується стаття 205.5 Кримінального кодексу Росії (Організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації).

Прокуратура і Нацполіція АР Крим та Севастополя почали кримінальне провадження через обшуки російських силовиків у Бахчисараї та Бахчисарайському районі 11 березня. Пізніше у відомстві повідомили про відкриття ще одного кримінального провадження – за фактом затримання кримських татар після обшуків.

У Міністерстві закордонних справ України висловили «рішучий протест» у зв’язку з обшуками 11 березня.