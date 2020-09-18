США засудили вирок російського суду 7 фігурантам бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір»

США засудили вирок сімом фігурантам другого бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», винесений 16 вересня Південним окружним військовим судом в російському Ростові-на-Дону.

«Ми засуджуємо політично мотивоване і невиправдане засудження Росією сімох кримськотатарських журналістів і громадських активістів до тюремного ув’язнення. Росія повинна припинити застосовувати до українців свої несправедливі закони і корумповані судові процеси, а також припинити незаконну окупацію Криму», – зазначили у посольстві США в Україні.

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону оголосив вирок фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

Так, Марлену Асанову присудили 19 років колонії суворого режиму, Мемету Белялову – 18, Тимуру Ібрагімову – 17 років, Сейрану Салієву – 16, Серверу Мустафаєву – 14, Серверу Зекір'яєву – 13, Едему Смаїлову – 13.

Ернес Аметов був визнаний невинним і звільнений в залі суду.

Раніше цього тижня прокуратура АР Крим та Севастополя заявила, що вважає вирок фігурантам бахчисарайського «справи Хізб ут-Тахрір» черговим доказом релігійних переслідувань в окупованому Криму.

У ЄС заявили, що не визнають застосування російського законодавства в анексованих Криму і Севастополі, оскільки це незаконно згідно з міжнародним правом, а також передачу громадян України з Криму до судів у Росії.