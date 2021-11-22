Чоловіча збірна України з шахів посіла перше місце на командному чемпіонаті Європи

У словенському Четежі 21 листопада завершилися командні чемпіонати Європи серед чоловіків та жінок. Як повідомила у фейсбуці Федерація шахів України, чоловіча збірна набрала 14 очок та посіла перше місце.

«Стільки ж очок у збірної Франції, по 13 – в активі команд Польщі та Іспанії. За команду України грали Антон Коробов, Андрій Волокитін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко, Володимир Онищук, тренери збірної – Олександр Сулипа і Мартин Кравців», – йдеться в повідомленні.

У Федерації шахів уточнили, що українські шахісти здобули 5 перемог і 4 нічиї та розділили 1-2 місця з командою Франції, маючи при цьому кращий додатковий показник.

Водночас жіноча збірна України набрала 12 очок (5 перемог, 2 нічиї, 2 поразки), поділила 3-4 місця і за додатковим коефіцієнтом стала четвертою. За українську команду виступали Анна Музичук, Анна Ушеніна, Юлія Осьмак, Наталя Букса, Інна Гапоненко, Наталя Жукова, тренер команди – Михайло Бродський.

Загалом у чоловічому турнірі змагалися 39 збірних – Україна мала 7-й стартовий рейтинг, у жіночому – 31 збірна – Україна мала 4-й рейтинг.