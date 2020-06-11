Президент України Володимир Зеленський звільнив Олега Шамшура з посади посла України у Франції та з посади постійного представника України при ЮНЕСКО (за сумісництвом) і призначив на посаду посла України у Франції Вадима Омельченка.

Відповідні укази про звільнення і призначення, датовані 11 червня, оприлюднено на офіційному сайті президента.

Олег Шамшур з лютого 2004 року до грудня 2005 року був заступником міністра закордонних справ, працював послом України в США (2005–2010), був також, за сумісництвом, послом в Антигуа і Барбуда. Послом України у Франції був призначений у жовтні 2014 року.

Напередодні Олег Шамшур відзначився повідомленням про те, що завдяки дипломатичним зусиллям французька компанія Danone припинила рекламну кампанію з участю російського актора Михайла Пореченкова, який стріляв на Донбасі.