У віці 63 років після тяжкої хвороби помер відомий російський правозахисник Сергій Шаров-Делоне, повідомили пізно ввечері 7 листопада його рідні.

Повідомляється, що причиною смерті стало онкологічне захворювання.

Шаров-Делоне був членом групи громадського розслідування демонстрацій в Москві на Болотній площі в травні 2012 року, напередодні інавгурації Володимира Путіна на третій термін президентства, виступав громадським захисником обвинувачених у «болотній справі». Працював у фонді допомоги ув’язненим і був куратором московської школи громадських захисників.

Шаров-Делоне є двоюрідним братом правозахисника Вадима Делоне, одного з сімох учасників акції на Красній площі в 1968 проти введення радянських військ до Чехословаччини. У серпні 2018 року Шаров-Делоне вийшов на Красну площу в пам’ять про тодішніх сімох демонстрантів. Тоді правозахисника затримали і пізніше оштрафували.

Сергій Шаров-Делоне неодноразово був гостем Радіо Свобода, зокрема Російської служби. Позаторік про Шарова-Делоне вийшов фільм «Захисник».