«Що важливо»: виставка робіт українців із синдромом Дауна та сучасних художників відкрилася в Києві

В Києві відкрилася виставка, яка поєднує мистецькі роботи людей із синдромом Дауна і професійних художників. Це перший мистецький інклюзивний проект в Україні такого плану. Ідея його реалізації належить громадській організації «Ґете-Інститут в Україні» та дослідницькому центру «Touchdown 21» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина.

Виставка має назву «Що важливо». Своїми роботами українці із синдромами Дауна висловили свої почуття та думки на тему життя і смерті, сексу, самовизначення та місця у суспільстві.

Роботи вони створювали протягом літа разом із кураторами виставки та художниками Станіславом Туріною та Катериною Лібкінд.

Німецькі дослідники проводили інтерв’ю та влаштовували дискусії із українськими учасниками проекту, аби дізнатися, що саме для них важливо. Для дослідників українці із синдромом Дауна порушили нові теми, які досі не часто зустрічалися в їхніх спостереженнях.

«Наприклад, декілька учасників з України відмітили важливість релігії і Бога в їхньому житті, натомість в Німеччині ця тема не була настільки вагомою. Такі теми як любов, незалежність, можливість мати свої ключі від дому та власний мобільний телефон, важливі для всіх незалежно від країни. Не дивно, що всі українські учасники мріють про свободу у власній країні. У Німеччині для молоді із синдромом Дауна інші теми були більш вагомі – такі як міжнародна політика, міграція та захист навколишнього середовища», – доктор біології та генетики людини, керівник науково-дослідницького проекту «Touchdown 21» Катя де Браґанца.

Арт-проект «Що важливо» містить роботи сучасних українських митців, проекти у співавторстві із людьми з синдромом Дауна, також відеороботи. Зокрема глядачеві представлено відеороботу, реалізовану за сценарієм українського актора із синдромом Дауна Олександром Сташенком.

«Багато людей вважають, що люди із синдромом Дауна милі й схожі на дітей. Тому більшість вірить, що люди із синдромом Дауна не займаються сексом. Це неправда. Однак до людей із синдромом Дауна часто ставляться як до дітей. Тому їм важко говорити про секс. Наприклад, зі своїми батьками. Вони не мають співрозмовника на цю тему», – зазначає Олександр Сташенко в одній з експозицій виставки.

Кураторки українського проекту Лізавета Герман та Марія Ланько зізналися, що вперше працюють із людьми з синдромом Дауна і мають намір продовжити подібну співпрацю.

Виставка триватиме з 19 жовтня по 8 листопада на території креативного простору «Izone» в Києві, до того ж організатори планують проводити перфоманси та кінопокази, про які повідомляють на сторінці проекту.