«Багато шкарпеток»: українці флешмобом підтримали людей із синдромом Дауна

21 березня у світі відзначають День людини із синдромом Дауна. Щорічно в соцмережах проходить флешмоб «LotsOfSocks» – люди вдягають різнокольорові шкарпетки, аби привернути увагу до цього синдрому та відчути себе не такими, як усі.

День людини із синдромом Дауна відзначають 21 числа третього місяця року, оскільки синдром характеризується трисомією за 21 хромосомою.

Ще 50 років тому люди із цим синдромом були ізольовані від суспільства – та сьогодні вони можуть жити повноцінним життям, адаптуватись у соціумі і навіть працювати. «Сонячні люди» зазвичай дуже добрі, чуйні та привітні.

Ось як до флешмобу долучилась команда Міністерства охорони здоров'я.

«Щорічно у Всесвітній день людини з синдромом Дауна я відчуваю себе такою, як усі. Адже різні шкарпетки – це моє життя!», – пише заступниця міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина.

Народний депутат Олег Ляшко:

Український учений-релігієзнавець Ігор Козловський закликав долучатись та підтримати людей із синдромом Дауна.

Долучились до флешмобу й інші користувачі соцмереж:

«Сонячних людей» підтримала й команда «1+1 медіа»

Люди із синдромом Дауна можуть повноцінно працювати, заводити друзів та одружуватись. Ось як «Сонячних людей» в Італії намагаються максимально інтегрувати у суспільство:

«Всі ми різні і незвичайні по-своєму»

А це маленька Софія. Своїм прикладом вона надихає тисячі людей по всьому світу!

Міжнародний день людей із синдромом Дауна запровадили ще в 2005 році на щорічному симпозіумі щодо цього синдрому. В 2011 році до відзначення цього дня долучилась із Генасамблея ООН.