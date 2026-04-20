У трьох країнах у дитячому харчуванні HiPP була виявлена ​​щуряча отрута

Поліція Австрії повідомила, що в одній із банок дитячого харчування HiPP була виявлена щуряча отрута. Продукція була відкликана з більш ніж 1500 супермаркетів Spar у країні через побоювання щодо безпеки.

Згідно з заявою, отрута була виявлена у 190-грамовій баночці дитячого харчування з морквою та картоплею після того, як один із покупців повідомив про підозрілий продукт.

Початкові лабораторні аналізи аналогічних банок, вилучених поліцією у Чехії та Словаччині, показали наявність токсичної речовини. Інші деталі у заяві поліції не наводяться.

Компанія HiPP підтвердила агентству Reuters, що в банках була виявлена щуряча отрута, і як запобіжний засіб роздрібні партнери в обох країнах зняли з продажу всі банки з дитячим харчуванням HiPP. Раніше в організації заявили, що, за їхніми даними, «ця критична ситуація пов’язана із зовнішнім злочинним втручанням».

За даними поліції, небезпечні банки можна розпізнати за декількома ознаками: відкрита або пошкоджена кришка, біла наклейка з червоним колом на дні банки та незвичайний запах вмісту.

Продукція HiPP продається і в Україні, даних про виявлення небезпечних речовин в українських партіях товару наразі не надходила.