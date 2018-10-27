Через вантаж із вівцями, затриманий на Одещині, порушили кримінальні справи

Через вантаж із 300 вівцями, яких утримували біля порту Чорноморська на Одещині, відкрили два кримінальні провадження – за статтею про порушення ветеринарних правил та статтею про жорстоке поводження з тваринами. Про це повідомляє прес-служба управління Національної поліції в Одеській області.

У поліції також розповіли, що наразі поліцейські супроводжують вантажівку з вівцями, що прямує у Тульчин Вінницької області.

Вантажівку супроводжують також і активісти, які побоюються, що живих тварин із вантажу можуть знищити.

Раніше цього тижня стало відомо, що Туреччина повернула у порт Чорноморська вантаж із 300 вівцями.

У Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів заявили, що повернення вантажу на територію України є неможливим, «зважаючи на загрозу поширення особливо небезпечних хвороб тварин». Активісти, що прибули на місце стоянки вантажу, виступили проти знищення тварин.

На даний момент вантаж із вівцями доправляють на Вінниччину. За словами активістів, їм пообіцяли, що живих тварин помістять на карантин.