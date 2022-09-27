Пункт пропуску «Шегині» відновив свою роботу – ДПСУ

У Державній прикордонній службі України повідомляють, що пункт пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні відновив свою роботу.

Як повідомляє у фейсбук пресслужба відомства, пропуск людей та транспортних засобів в пункті пропуску «Шегині» відновлено.

Станом на 12:00 черга на виїзд з України становить 90 легковиків та два автобуса.

Близько 8:00 прикордонники повідомляли, що пункт пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні тимчасово не працює для перетину транспортних засобів. Причина – несправність баз даних Митної служби України.