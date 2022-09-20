У ВР кажуть, що найближчим часом розглянуть питання про позбавлення мандата депутата Шенцева

Верховна Рада найближчим часом планує розглянути проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата Дмитра Шенцева, повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Він був обраний народним депутатом ІХ скликання за 176-м округом (Харківська область) від «Опозиційного блоку» як безпартійний, позафракційний», – написав Железняк у Telegram.

Цю інформацію підтвердив і депутат Олександр Бакумов зі «Слуги народу».

«Найближчим часом Рада розгляне Проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Щенцева Д.О», – написав Бакумов у Telegram.

Депутат Олексій Гончаренко з «Європейської солідарності», у свою чергу, оприлюднив фотокопію заяви Шенцева про намір скласти мандат.

За даними на сайті Верховної Ради, Шенцев пропустив усі засідання парламенту з 24 лютого до 1 червня 2022 року.