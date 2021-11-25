Депутати Львівської міськради проголосили десятиліття митрополита Андрея Шептицького

На сесії Львівської міськради 25 листопада депутати проголосили 2022-2031 роки десятиліттям досліджень і промоції постаті митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Як передає кореспондент Радіо Свобода, причиною такого рішення депутати назвали належний розвиток справи дослідження духовної спадщини митрополита та увіковічнення його імені.

В ухвалі Львівської міськради мовиться, що виконком має підготувати план заходів і впровадити їх у життя «для гідного вшанування тернистого життєвого шляху, дослідження й промоції духовно-інтелектуальної спадщини митрополита у сфері громадсько-політичної, суспільно-економічної та екуменічної діяльності».

Крім того, митрополита Андрея Шептицького планують проголосити новим патроном Львова, але після завершення процесу його беатифікації.

Митрополит Андрей Шептицький очолював УГКЦ протягом майже 44 років. 17 січня 1901 року у Львові в Святоюрському соборі відбулася урочиста інтронізація 35-річного єпископа Андрея Шептицького на главу Церкви за погодження папи Римського Лева ХІІІ. До 1 листопада 1944 року, дня смерті, митрополит керував і розвивав УГКЦ.

Справа беатифікації, тобто проголошення митрополита новомучеником Церкви, триває з 1958 року. Двічі процес призупинявся під тиском одного з кардиналів. Двічі справу поновлювали завдяки свідченням єврея Курта Левіна, якого у роки німецької окупації у Львові врятували брати Андрей і Климентій Шептицькі, як вберегли від смерті близько 200 євреїв.