У Київраді повідомили про початок робіт із облаштування скверу імені Павла Шеремета

У Київраді повідомили про початок робіт із облаштування у столиці скверу імені загиблого журналіста Павла Шеремета.

«Ми сподіваємось перетворити сквер на сучасний та сталий зелений простір. При цьому важливо враховувати факт того, що місто має адаптуватись до кліматичних змін. Крім того, важливим завданням при реконструкції скверу є гарантування безпеки його відвідувачам», – цитує сайт Київради депутатку Євгенію Кулебу.

Вона повідомила, що перед стартом робіт відбувся конкурс на найкращий ескізний проєкт. Завершити реконструкцію скверу імені Павла Шеремета планують навесні, додала Кулеба.

Сквер імені Павла Шеремета у Києві розташовано на перетині вулиць Рейтарської та Стрілецької.

Журналіст Павло Шеремет, який на той час працював в інтернет-виданні «Українська правда», загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля, в якому він був, у центрі Києва.

У 2017 році слідчі назвали основною версією професійну діяльність Павла Шеремета як журналіста. А в 2019 році, після зміни влади в країні, – вже дестабілізацію ситуації в державі шляхом убивства відомої особи.

Справа перебуває в суді з вересня 2020 року. Підозрюваних троє: дитячий кардіохірург і волонтер Юлія Кузьменко, медсестра парашутно-десантного батальйону Яна Дугарь і ветеран АТО, військовослужбовець Андрій Антоненко. Всі вони заперечують причетність до вбивства. Кузьменко перебуває під нічним домашнім арештом, на Дугарь покладено особисті зобов’язання, Антоненко – під домашнім арештом.