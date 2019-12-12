Київрада вирішила назвати один зі скверів на честь Шеремета

Київська міська рада вирішила назвати один зі скверів у центрі столиці на честь загиблого журналіста Павла Шеремета. Відповідне рішення депутати ухвалили 12 грудня.

Під час громадського обговорення ідею про присвоєння скверу імені Шеремета підтримали 81% учасників голосування.

Журналіст загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.