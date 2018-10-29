Футбол: Шевченко назвав легіонерів, які будуть готуватися до матчів зі Словаччиною та Туреччиною

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко оголосив перелік гравців-легіонерів, які будуть готуватися до матчів зі Словаччиною та Туреччиною. Про це повідомили у Федерації футболу України.

Цього разу до списку увійшли дев’ять футболістів, які виступають у іноземних чемпіонатах. Немає травмованих Андрія Ярмоленка та Артема Кравця.

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У табір збірної викликали: Андрія Луніна («Леганес», Іспанія), Євгена Коноплянку («Шальке», Німеччина), Олександра Зінченка («Манчестер Сіті», Англія), Руслана Маліновського («Генк», Бельгія), Романа Яремчука, Ігоря Пластуна (обидва — «Гент», Бельгія), Євгена Макаренка («Андерлехт», Бельгія), Василя Кравця («Луго», Іспанія), Івана Петряка («Ференцварош», Угорщина).

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Збори національної команди почнуться 12 листопада. 16 листопада збірна зіграє у Трнаві зі Словаччиною в рамках групового турніру Ліги націй УЄФА.