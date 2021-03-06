Поліція знайшла зловмисників, які відрізали голову пам’ятника Шевченкові на Івано-Франківщині

Поліція Івано-Франківшини повідомила, що встановила і розшукала хуліганів, які пошкодили пам’ятник Тарасові Шевченку на Тисмениччині. Ними виявилися двоє 18-річних місцевих мешканців.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Дії зловмисників кваліфіковано за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події і вирішується питання про повідомлення чоловікам про підозру, поінформували в поліції.

Про інцидент, що стався в селі Підпечери Івано-Франківської територіальної громади, стало відомо вранці попереднього дня, 5 березня: впродовж ночі зловмисники «з хуліганських мотивів», як повідомила поліція, зняли голову з погруддя Тараса Шевченка і поставили її біля пам’ятника.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив тоді про «провокацію».