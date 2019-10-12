Поновлений на посаді голови КС Шевчук розповів, кому «не місце в Конституційному суді»

Поновлений Окружним адміністративним судом Києва на посаді голови Конституційного суду Станіслав Шевчук опублікував у фейсбуці повідомлення з аналізом причин, які призвели до його усунення з посади в травні 2019 року, та декларацією про плановані дії.

«Суд був поділений на фракції, які намагалися встановити контроль над судом. Я звернувся до суддів з пропозицією забути про фракції та перейти до своєї безпосередньої роботи. Моя помилка полягала в тому, що я не розумів, з ким маю справу, що частина суддів нездатна на творення і продукування рішень, а метою їх призначення і було забезпечення контролю над судом в інтересах певних груп. Другою помилкою було те, що я намагався знайти компроміс з цими фракціями всередині суду замість того, щоб говорити про проблему публічно і залучити до її розв’язання суспільство», – твердить Шевчук.

«Перед вами новий суддя і новий голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук, який не піде на жодні зовнішні і внутрішні договірняки, не шукатиме компромісів поза публічним порядком денним і без участі суспільства. Хто з суддів Конституційного суду не буде готовий до таких правил, має подати у відставку. Я вітаю рішення Окружного адміністративного суду Києва і неупередженого суддю Андрія Федорчука і метра адвокатури Андрія Федура», – додав юрист.

«Я не міг допустити, щоб судом керували ті, хто переслідує дрібні корисливі інтереси і інтереси певних політичних сил, грубо порушували і порушують Закон і Конституцію, в тому числі при моєму звільненні. Таким людям не місце в Конституційному суді України», – наголосив Шевчук.

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді колишнього голову Конституційного суду Станіслава Шевчука. Про це повідомив 11 жовтня його радник Денис Нев’ядомський.

Офіційної реакції Конституційного суду або когось із його офіційних представників на це рішення наразі немає. Останнє повідомлення на сайті суду датоване 11 жовтня і стосується результатів роботи 10 жовтня.

14 травня КСУ звільнив голову суду Станіслава Шевчука з посади судді і призначив головою суду Наталію Шапталу. Шевчук назвав ці події «антиконституційним переворотом» і пізніше оскаржив це рішення у суді.