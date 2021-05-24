Українських роботодавців можуть допустити до управління вишами – Шкарлет

Українських роботодавців можуть допустити до управління вишами, розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в інтерв’ю «РБК-України».

«На сьогодні з депутатами з профільного комітету ми розглядаємо ініціативу щодо державно-приватного партнерства в частині допуску роботодавця як стейкхолдера до управління університетом. Для того щоб посилити практичну і бізнесову складову», – заявив Шкарлет.

Він підкреслив, що на балансі державних вишів дуже багато соціальних об’єктів, на які потрібні кошти. МОН виступає за передачу їх у комунальну власність.