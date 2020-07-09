Очільник Міносвіти Шкарлет пояснив, чи насправді підтримував Партію регіонів

Тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет розповів в інтерв’ю Радіо Свобода про те, чи підтримував політику Партію регіонів, членом якої був з 2010 до початку 2014 року.

«Я не скажу, що я її підтримував. Я був включений у фракцію Партії регіонів, але в жодних політичних подіях не брав участі», – заявив він.

Щодо суперечливої фрази про повне «поділяння поглядів і принципів Партії регіонів», яку критики часто закидають Шкарлету, то, за його словами, вона була вигадана та приписана йому в інтерв’ю «Свобода FM» у 2010 році окремими «обласними політичними лідерами».

«Інтерв’ю я пам’ятаю, але цей абзац я взагалі не пам’ятаю, щоб я таке казав. Можливо, хтось (хоча я приблизно навіть і знаю, хто, з певних тоді обласних політичних лідерів) для підвищення якоїсь, можливо, власної політичної доцільності, додав цей абзац. Бо він не має нічого спільного з моїм життям, яке відбувалось у 2004 році, 2005 році, 2006 році, 2007 році», – наголосив т.в.о.мінстра освіти.

Цитата про, яку згадує, але яку не визнає Шкарлет, є частиною його інтерв’ю «Свобода FM» від 17 жовтня 2010 року і виглядає так: «На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося відчути на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів. Впевнений, разом з президентом ми вибудуємо міцну вертикаль влади, яка займатиметься ділом і досягне значних результатів».

25 червня уряд призначив колишнього ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета тимчасовим виконувачем обов’язків міністра освіти і науки України.