Шкарлета призначили в.о. міністра освіти

Кабінет міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов’язків міністра освіти і науки.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 25 червня.

Кабінет міністрів спочатку призначив Шкарлета заступником міністра освіти і поклав на нього обов’язки в. о. міністра.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявиляв Радіо Свобода, що Сергій Шкарлет, якого профільний комітет Верховної Ради з питань освіти та науки не рекомендував призначати очільником МОН, може все одно стати керівником цього міністерства.

«Щодо пана Шкарлета, то ще тривають зараз консультації. Варіант, який може бути: його можуть призначити тимчасовим виконувачем обов'язків. По сценарію з Буславець (Ольга Буславець була призначена т.в.о міністра енергетики після того, як Рада провалила голосування за те, щоб призначити її повноцінним міністром – ред.). Для цього не потрібен взагалі комітет. Це – можливий сценарій, але сьогодні будуть ще тривати консультації. Це самостійно ухвалює Кабмін. Якщо ні, то тоді це зробимо наступного пленарного тижня (винесуть кандидатуру Шкарлета на пост міністра освіти на голосування у сесійну залу – ред.)», – пояснив Арахамія 19 червня.

18 червня т.в.о. міністра освіти Любомира Мандзій на прохання Радіо Свобода прокоментувати те, чи пропонували їй лишитися у МОН у статусі виконувачки обов'язків або ж у статусі повноцінного міністра, зазначила: «Можна я не буду це коментувати? Я не хочу це коментувати».

Подання щодо кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти внесли до Верховної Ради 17 червня, однак 18 червня профільний комітет Верховної Ради не рекомендував його на посаду міністра освіти.