Шкарлета можуть призначити т.в.о. міністра освіти – Арахамія

Ректор Чернігівського університету Сергій Шкарлет, якого профільний комітет Верховної Ради з питань освіти та науки не рекомендував призначати очільником МОН, може все одно стати керівником цього міністерства. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Щодо пана Шкарлета, то ще тривають зараз консультації. Варіант, який може бути: його можуть призначити тимчасовим виконувачем обов'язків. По сценарію з Буславець (Ольга Буславець була призначена т.в.о міністра енергетики після того, як Рада провалила голосування за те, щоб призначити її повноцінним міністром – ред.). Для цього не потрібен взагалі комітет. Це – можливий сценарій, але сьогодні будуть ще тривати консультації. Це самостійно ухвалює Кабмін. Якщо ні, то тоді це зробимо наступного пленарного тижня (винесуть кандидатуру Шкарлета на пост міністра освіти на голосування у сесійну залу – ред.)», – пояснив Арахамія.

На уточнення Радіо Свобода, чи продовжують розглядати кандидатуру очільниці Київського ліцею бізнесу Людмили Паращенко як альтернативу Сергію Шкарлету, Арахамія зазначив: «Паращенко, наскільки мені відомо, не розглядається».

На запитання Радіо Свобода про те, чому т.в.о. міністра освіти та науки не може залишатись Любомира Мандзій, керівник фракції монобільшості сказав: «Шкарлет проходив співбесіду і в Офісі президента і у прем'єра. Це – посада, якою керує прем'єр-міністр і прем'єр-міністр, наскільки мені відомо, бачить у ньому більш сильного менеджера. І що стосується пані Мандзій, то в мене немає, на жаль, ніяких до цього коментарів, бо це відповідальність прем'єр-міністра. Це він вирішує як її безпосередній роботодавець».

Днем раніше – у четвер 18 червня – т.в.о. міністра освіти Любомира Мандзій на прохання Радіо Свобода прокоментувати те, чи пропонували їй лишитися у МОН у статусі виконувачки обов'язків або ж у статусі повноцінного міністра, зазначила: «Можна я не буду це коментувати? Я не хочу це коментувати».

Подання щодо кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти внесли до Верховної Ради 17 червня, однак 18 червня профільний комітет Верховної Ради не рекомендував його на посаду міністра освіти.