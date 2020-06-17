Шмигаль пропонує Раді призначити Шкарлета міністром освіти

Прем’єр-міністр освіти Денис Шмигаль запропонував Верховній Раді призначити Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Проєкт відповідної постанови парламент зареєстрував 17 червня.

Документ має назву «Проект Постанови про призначення Шкарлета Сергія Миколайовича Міністром освіти і науки України». Його текст наразі не затверджений.

Наступне пленарне засідання парламенту відбудеться 18 червня.

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Днями прем’єр-міністр Шмигаль підтвердив, що Сергій Шкарлет є серед ймовірних кандидатів на посаду міністра освіти. За словами Шмигаля, після остаточного формування кола кандидатів, їхні кандидатури уряд винесе на розгляд комітетів Верховної Ради. Самого Шкарлета Шмигаль охарактеризував словами – «повний сил, професійний чоловік, якого поважає науково-ректорське середовище».

3 червня представниця парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Інна Совсун («Голос») повідомила Радіо Свобода, що комітет провів бесіду тільки з одним кандидатом на посаду міністра освіти і науки – Сергієм Шкарлетом.

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Із відкритих джерел відомо, що Сергій Шкарлет свого часу балотувався до Чернігівської облради і від Партії регіонів, і від «Блоку Петра Порошенка». Із 2010 року і досі є ректором Чернігівського державного технологічного університету. На сайті цього закладу збереглося фото за 2013 рік, на якому тодішній міністр освіти і науки Дмитро Табачник вручає Шкарлету нагрудний знак та посвідчення «Заслужений діяч науки і техніки України».

Нині обов’язки міністра освіти і науки України тимчасово виконує Любомира Мандзій.