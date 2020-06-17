Верховна Рада розгляне програму уряду завтра

Верховна Рада розгляне програму Кабінету міністрів України 18 червня. Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд доопрацював програму після того, як парламент відмовився її підтримати минулого разу.

«Програма була розроблена з урахуванням ряду документів, в тому числі програми партії «Слуга народу» та програми президента Володимира Зеленського. Крім того, ті слушні зауваження, які народні депутати та комітети парламенту нам надсилали в останні місяці, ми включили у нашу програму діяльності», – заявив Шмигаль.

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За його словами, уряд також обговорював програму з президентом Володимиром Зеленським. Її довгострокові та середньострокові пріоритети викладені в 19 пунктах та 82 підпунктах.​

Кабінет міністрів оприлюднив і саму програму – документ на 114 сторінок. Згідно з текстом, уряд пропонує «Програму стимулювання економіки», основною метою якої є «подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню COVID-19».

4 червня Верховна Рада повернула на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів України.

Під час виступів депутати з різних політичних сил, крім «Слуги народу», критикували роботу уряду і закликали до його відставки.