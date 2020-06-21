Верещук: Зеленський не тисне на парламент щодо голосування за Шкарлета

Верховна Рада не відчуває тиску президента Володимира Зеленського щодо голосування за кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки, заявила в інтерв’ю Радіо Свобода депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук.

Вона зазначила, що сама «не готова» голосувати за Шкарлета, хоча коментувати його біографію не стала.

«Немає ніякого тиску. Якби тиск... Ми вже три місяці шукаємо міністра. Ні. Президент сказав, що він за те, щоб ми проголосували. Але ніякого тиску, жодного немає. Якби був тиск, то ви ж розумієте, це вже давно стало би відомо», – сказала Верещук.

За її словами, комітет з питань освіти науки та інновацій розглядав «не одну кандидатуру», в тому числі жінку-претендентку, однак імен вона не назвала.

«Поки що зупинилися на панові ректорові з Чернігова. Не знаю, чому. Але такий вибір поки що є», – додала парламентарка.

Вона пояснила, що для неї важливо, аби парламент не ніс згодом віповідальність за звинувачення в плагіаті, які лунають на адресу Шкарлета. Сам кандидат у міністри їх відкидає.

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«То давайте тоді покажемо офіційно, що плагіату немає. Ну, якщо є такі заперечення. Правильно? Бо кожен з нас, я особисто писала кандидатську дисертацію. Давайте тоді покажемо, що в мене є довідка, яку я проходила на плагіат перед тим, як захищати дисертацію. Хай покаже довідку, хай покаже і немає жодних питань», – запропонувала Верещук.​

Водночас вона зазначає: чула про Шкарлета, «що він непоганий ректор, що він дійсно підняв свій університет».

Подання щодо кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти внесли до Верховної Ради 17 червня, однак 18 червня профільний комітет Верховної Ради не рекомендував його на посаду міністра освіти.

Попри це, 19 червня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив у коментарі Радіо Свобода, що Шкарлета можуть призначити тимасовим виконувачем обов’язків міністра – для цього не потрібне погодження парламенту.