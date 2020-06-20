Депутати не підтримали програму дій уряду, бо «відчували недокомунікацію» – Верещук

Народні депутати не підтримали доопрацьовану програму дій уряду Дениса Шмигаля, бо відчували«недокомунікацію», заявила в інтерв’ю Радіо Свобода депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук.

«Я розумію пана Шмигаля. Був карантин. Ми ці місяці, а він вже три місяці на посаді, 100 днів, можна сказати, збіглося все, ми не зустрічалися так часто, як цього хотілося би. Напевне, депутати відчували якусь певну «недокомунікацію». Вони хотіли б взяти участь. Їх, наприклад, десь не дуже залучали до цього штабу, який був, антикризовий. І от десь ця «некомунікація» справила своє враження», – сказала Верещук.

Водночас вона висловила здивування тим, що депутати не підтримали програму уряду.

«Я трохи здивувалася. Тому що у нас вранці перед голосуванням була скайп-зустріч з президентом. Він, власне, виклав свої аргументи. Вони були для мене достатніми. Він дійсно сказав, що ми голосуємо цю програму не задля імунітету. Уряд не шукає імунітету. І справді, приклад уряду Гончарука доводить, що навіть якщо є проголосована програма і навіть якщо такий імунітет є закладений, можна позбутися посади достроково», – сказала депутатка.

За її словами, таке голосування непрямо вдарило і по президентові Володимиру Зеленському. При цьому Верещук заявила, що це не був вотум недовіри урядові.

«Я думаю, що осад легкий є, звичайно. Але я почула його (прем’єр-міністра Дениса Шмигаля – ред.) пряму мову відразу після провалення голосування. Я побачила, як він вийшов на подвір’я, його запитали журналісти. Він сказав: ми будемо працювати далі. Я побачила, що у нього здорові нерви, він розуміє, що так могло статися і так, на жаль, сталося. Я кажу, що я цього не хотіла. Хоча критикую програму і критикую пана Шмигаля, але хочу, щоб це все-таки було конструктивно. Ми – команда. Я голосувала за нього і підтримую його у будь-якому випадку», – сказала вона.

На засіданні 18 червня Верховна Рада не підтримала доопрацьовану програму дій уряду.

Це була друга спроба проголосувати за програму дій уряду, яку парламентарі провалили. Таким чином, Кабінет міністрів не отримав річний імунітет від відставки.