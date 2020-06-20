Гончарук і Єхануров оцінили програму Шмигаля і перспективи дострокових виборів

18 червня народні депутати провалили голосування за програму уряду Дениса Шмигаля. Програму підтримали 207 народних депутатів при необхідних 226 голосах. Владна фракція «Слуга народу» дала програмі Шмигаля 176 голосів.

Це була друга спроба проголосувати за програму дій уряду, яку парламентарі провалили. Під час першої презентації програми, народні депутати, взагалі, назвали цей документ рефератом. Таким чином, Кабінет міністрів не отримав річного імунітету від відставки.

Що означає «лишитися без імунітету»? Кому і який сигнал подали народні депутати, коли не підтримали програму Дениса Шмигаля і чи не призведе ця ситуація до нової політичної кризи в Україні?

Про це, в ефірі програми Свобода Live розмірковували ​ Юрій Єхануров, прем'єр-міністр України (2005-2006 рр.)​ та Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (2019-2020 рр.)​

Імунітет для уряду – річ символічна, однак важлива, каже ексочільник Кабміну Олексій Гончарук.

«Якщо парламент не демонструє готовності підтримати ідеї уряду з самого початку, то це означає що уряд буде працювати у підвішеному стані. А працювати у підвішеному стані це означає що горизонт планування становить тиждень або місяць. В такому горизонті планування взагалі не можна говорити про якісь структурні реформи. Дії уряду впливають не з сьогодні на завтра, а вони впливають через півроку, через рік, а іноді – через три, п’ять, сім і навіть більше років», сказав Гончарук в ефірі програми Свобода Live ​

За словами Гончарука, небажання парламенту підтримувати програму уряду Шмигаля – це сигнал Кабінету міністрів, що парламент йому не довіряє, а також це сигнал президенту, про те що комунікація між урядом та парламентом зіпсована. «Якщо президент звернувся до депутатів, а депутати не проголосували, це означає, що комунікація Офіс президента і фракції – не працює», вважає Гончарук.

Якщо президент звернувся до депутатів, а депутати не проголосували, це означає, що комунікація Офісу президента і фракції – не працює

Під час прем'єрства Гончарука, комунікацією Офісу президента та Кабінету міністрів займався Андрій Богдан. Перед важливими голосуваннями він особисто приїздив на засідання фракції і пояснював депутатам, чому за закон треба голосувати. Тривалий час у «Слуг народу» навіть існувала традиція так званого сигнального голосування. Це коли перед голосуванням у сесійній залі, проєкт голосують на засіданні фракції. Якщо документ має 70% підтримки на засіданні фракції, значить його виносять до на голосування у сесійну залу. Якщо ж підтримки на фракції немає, тоді починався пошук рішень та компромісів, де Андрій Богдан брав безпосередню участь.

Оскільки програму уряду Дениса Шмигаля підтримало лише 176 депутатів із 250, це означає, що або сигнального голосування на засіданні фракції не було, або воно було, однак ніхто не схотів займатися пошуком рішень та компромісів.

Наявність чи відсутність імунітету для уряду нічого не означає, проблема в іншому, вважає ще одни експрем'єр-міністр України Юрій Єхануров, котрий очолював уряд за президента Віктора Ющенка. За його словами, монобільшість показала, що її немає. А «єдина команда президента – це бажаний результат», а не дійсність, сказав Єхануров в ефірі програми Свобода Live ​

Кожен депутат має собі засвоїти: або вони тримають разом з президентом ситуацію, або до побачення у березні місяці



Верховна Рада, скоріше, поставили собі оцінку, що вони не здатні сформувати уряд. Якщо читати нашу Конституцію, то парламент формує уряд і виходить, що він сформував уряд, якому не довіряє. І тепер Верховна ада задала собі питання: а хто вони такі взагалі? Вони правляча команда («Слуг народу» – ред.) в парламентсько-президентській республіці. Вони розписалися у тому, що вони не здатні сформувати і підтримати уряд, який вони, здавалося б, мали підтримати, заявив Єхануров.

На думку експрем'єра часів Ющенка, якщо парламент продовжить чинити опір і не буде підтримувати програму уряду та президента, то є усі ознаку того, що президент достроково розпустить Верховну Раду 9 скликання. «Треба в березні готуватися до наступних парламентських виборів і кожен депутат має собі засвоїти: або вони тримають разом з президентом ситуацію, або до побачення у березні місяці», – заявив Єхануров, маючи на увазі, що дострокові парламентські вибори можуть відбутися у березні 2020 року».

На думку попередника Дениса Шмигаля, Олексія Гончарука, політична криза буде неминучою, якщо нинішній уряд не перегляне кадрову політику. Мовляв, парламент не голосуючи за програму уряду, таким чином протестує проти окремих урядовців та чиновників Кабміну.

Замість того щоб звільняти корупціонерів, в уряді розповсюджується практика звільнення антикорупціонерів. Це не може не лякати



«Замість того щоб звільняти корупціонерів, в уряді розповсюджується практика звільнення антикорупціонерів. Це не може не лякати і не дивувати. Я знаю величезну кількість депутатів, які здивовані внаслідок звільнення Єгора Фірсова та Олександра Стародубцева. В таких умовах потрібно перезавантужувати відносини між урядом та парламентом. Інакше, доведеться приймати рішення або щодо перезавантаження уряду загалом або щодо перезавантаженню парламенту. І те, і інше для країни – погано. Це знову невизначеність, це знову турбулентність і ми знову втрачаємо час», – підсумував Гончарук.

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