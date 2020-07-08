Шкарлет розповів, чи підтримує дозвіл абітурієнтам з окупованих територій вступати до вишів без ЗНО

Т.в.о.міністра освіти та науки Сергй Шкарлет вважає правильним рішення Верховної Ради дозволити абітурієнтам з окупованих областей Донбасу та анексованого Криму вступати до вищих навчальних закладів в межах квот без складання зовнішнього незалежного оцінювання. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Те, що ми даємо можливості для дітей, для українських дітей, які на тимчасово окупованих територіях проживають, але бажають вступити до українських закладів освіти, я вважаю, що цю допомогу треба дітям давати. Якщо дитина хоче навчатись в українському університеті, хоче здобувати українську освіту, хоче зануритись в українську культуру, такий шанс треба давати». В нашій співрозмові з комітетом ми розмовляли про те, щоб і розширення квот було (не тільки 105 вузів, а і щоб всі вузи мали можливість приймати цих дітей)», – пояснив Шкарлет.

Щодо критики, яка лунала під час ухвалення змін до закону, т.в.о.міністра освіти та науки говорить, що розуміє побоювання, однак, на його думку, такі зміни до закону все одно мають бути.

«Є певна засторога стосовно того… Ну там деякі політики, деякі люди, враховуючи ту загострену ситуацію, що звичайно кажуть, що це можуть бути діти тих батьків, які, умовно кажучи, не сприймають українську позицію. Можливо таке, але ж син за батька не відповідає», – вважає Шкарлет.

3 липня Верховна Рада України 3 липня ухвалила за основу і в цілому законопроєкт №3734, який дозволяє абітурієнтам з окупованих областей Донбасу та анексованого Криму вступати до вищих навчальних закладів в межах квот без складання зовнішнього незалежного оцінювання.

Головно проти законопроєкту висловилися представники «Європейської солідарності», які на певний час заблокували трибуну. Народний депутат від фракції Михайло Забродський пояснив позицію своєї політичної сили тим, що документ потребує доопрацювання.

«Про нерівність, яку ми вносимо цим законом, ви всі чули неодноразово. Про небезпеку потенційну, яку несе таке рішення, яке запроваджене цим законом, ми теж чули. Тому я закликаю всіх поділити нашу позицію стосовно того, що закон потребує виваженого доопрацювання. Давайте винайдемо інший механізм, якщо в нас дійсно календарні терміни не дозволяють це зробити», – сказав Забродський перед голосуванням.

Попри його заклик, більшість зміни в законодавстві підтримала. За відповідне рішення виступили 310 народних депутатів, проти висловився один. 13 парламентарів утрималися, 44 не голосували.