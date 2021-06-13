«Всеукраїнська школа онлайн» вже містить 1800 уроків – Шкарлет  

Освітня платформа «Всеукраїнська школа онлайн» містить майже дві тисячі уроків, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«11 грудня ми запустили «Всеукраїнську школу онлайн», яка в повному форматі має бути розрахована на 3,5 тисячі уроків за шкільною програмою 5-11 класів. На сьогодні вже відвантажено 1 800 уроків. І йде активна зйомка всіх інших. У нас сьогодні більше ніж 160 тисяч користувачів школи онлайн. Більше ніж 110 країн світу під’єднані, у тому числі не тільки Україна, а й інші країни, вчителі або учні яких готові підключитися і за освітніми програмами українськими», – повідомив Шкарлет.

За його словами, «Всеукраїнська школа онлайн» не є єдиною платформою.

«У місцевих органах, у дуже багатьох громадах уже напрацьовані свої уроки, дистанційні матеріали, які дозволяють якісно проводити навчання в умовах обмеження відвідування класів. Але ж не всі категорії освітян підлягають ізоляції або повноформатного дистанційного навчання», – додав міністр.

Від березня 2020 року у зв’язку з пов’язаними з пандемією карантинними обмеженнями значна частина навчального процесу в українських школах була переведена в режим онлайн.