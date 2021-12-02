Підліткові висунули звинувачення у вбивстві під час стрілянини у школі в США, де загинули 4 учнів

15-річному старшокласнику висунули звинувачення у вбивстві та кількох інших злочинах після стрілянини в школі в американському штаті Мічиган, де загинули четверо учнів.

Прокуратура висунула звинувачення Ітану Крамблі, як дорослому, за двома десятками звинувачень, включаючи вбивство, замах на вбивство та тероризм, що спричинив смерть. Прокурори сказали, що стрілянина 30 листопада була навмисною і базується на низці доказів.

Напередодні у лікарні помер 17-річний юнак, відтак кількість загиблих досягла чотирьох. Ще семеро, в тому числі вчителька, поранені. Троє з семи залишаються в лікарні.

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Слідчі ще не встановили мотиви стрілянини, яка сталася в Оксфордській середній школі в окрузі Окленд, приблизно за 55 кілометрів на північ від Детройта.

1 грудня влада розкрила додаткові подробиці – керівництво школи зустрічалося з батьками Крамблі щодо його поведінки, яка мала місце лише за кілька годин до кровопролиття.

Лейтенант відділу шерифа округу Окленд сказав судді, що Крамблі записав відео ввечері, напередодні стрілянини, в якому він говорив про вбивство учнів. Повідомляється, що відео не було опубліковане в Інтернеті і попередження теж не було.

Крамблі, якого заарештували без права внесення застави, сказав, що розуміє звинувачення, коли його запитали про це в суді. Його захисник наполягає на невинуватості хлопця.