США: помер ще один поранений під час стрілянини в школі в Мічигані

Ще один поранений внаслідок стрілянини в школі в місті Оксфорд, штат Мічиган, помер, повідомляють американські медіа.

17-річний підліток помер у лікарні. Таким чином кількість загиблих зросла до чотирьох, ще кілька людей отримали поранення. Раніше загинули 16-річний хлопець та дівчата 14 та 17 років.

Інцидент стався 30 листопада у середній школі в Оксфорді (за 65 км на північ від Детройта) в американському штаті Мічиган.

Підозрюваний, учень 10-го класу, був заарештований без спротиву після того, як здійснив від 15 до 20 пострілів з напівавтоматичного пістолета, повідомила поліція.

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Як повідомляє Washington Post із посиланням на прокурорку округу Окленд Карен Макдональд, 15-річного стрільця, якого затримали на місці події, судитимуть як дорослого. За її словами, обставини дозволяють припустити, що «це не був імпульсивний вчинок». Мотиви нападника досі невідомі.

Підозрюваний, який, як вважають, діяв один, нічого не повідомив поліції і зажадав свого права на адвоката після того, як його батьки порадили йому не говорити, повідомила поліція.

У США, на тлі дебатів про контроль обігу зброї, було внесено кілька законодавчих змін, що регулюють продаж зброї та щодо забезпечення лікування психічних розладів для підлітків, які зазвичай є нападниками.